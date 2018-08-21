وزيرة الصحة تهدي كتاب "وطني الجميل" للأطفال المرضى بالسلمانية المنامة في 21 أغسطس/ بنا / بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضمن الاهتمام بالأطفال المرضى وغرس الفرحة وادخال البهجة والسرور في قلوبهم بهذه المناسبة، قدمت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة سعيد الصالح هدية للأطفال المرضى في اجنحة الأطفال بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية التي تعمل في ايّام العيد، وهي عبارة عن كتاب "وطني الجميل" من تأليف الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية وسفير النوايا الحسنة للشئون الانسانية.



ويعتبر كتاب "وطني الجميل" من الكتب القيمة المعرفية والثقافية والمسلية للأطفال التي تعبر عن حب الوطن الجميل حب البحرين الغالية. هذا و أعرب الجميع عن سعادتهم بهذا الإهداء بمناسبة العيد السعيد.





ع.ر/ع ذ



بنا 1302 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/08/21 - 32 : 04 PM