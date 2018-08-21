نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسئولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين ... وزارة الداخلية: إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين المنامة في 21 أغسطس/ بنا / استنادا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017 وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، تعلن وزارة الداخلية أنه ونتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد تقرر إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين، ويستثنى من ذلك الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات مازالت سارية الصلاحية، مع الإشارة إلى أن الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، حيث يبقى امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي.



ع.ر/و.ش



بنا 1232 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/21 - 39 : 03 PM