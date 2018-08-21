الوزير ميرزا يرحب بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج الطاقة من الرياح المنامة في 21 أغسطس/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً رفيع المستوى من الشركة التركية Asmakinsan المتخصصة في إنتاج الطاقة من الرياح.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، وقاموا باطلاعه على نشاطهم ومشاريعهم في مجال إنتاج الطاقة من الرياح ، وطرحوا على الوزير رغبتهم في المشاركة في المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية في هذا المجال.

وفي هذا الصدد أكد الوزير على أنه يرحب بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية بما يواكب النمو الكبير في الطلب على خدمات الكهرباء والماء لتلبية الاحتياجات المستقبلية، مبينا إن أبواب كبار المسؤولين في البلاد مفتوحة دائماً للالتقاء بالمستثمرين ودعمهم بكافة السبل المتاحة.

ومن جانبهم أعرب الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم للوزير والمسئولين على حسن الاستقبال والترحيب والدعم الذي يحظى به المستثمرون في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

حضر اللقاء المهندس ألكسندر السماهيجي القائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة الطاقة المستدامة، وعدد من المسؤولين.





ع.ر/و.ش



بنا 1003 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/21 - 15 : 01 PM