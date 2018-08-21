الوزير حميدان يزور نزلاء دار بنك البحرين الوطني للمسنين ويشاركهم فرحة العيد السعيد المنامة في 21 أغسطس/ بنا / قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بزيارة إلى دار بنك البحرين الوطني للمسنين، في مدينة عيسى، لمشاركة نزلاء الدار الفرحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بمرافقة أعضاء اللجنة الوطنية للمسنين، وعدد من المسؤولين من بنك البحرين الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأهالي المسنين، حيث تعمل الدار على تعزيز الصلة بين المسنين وأسرهم وإدماجهم في بيئتهم الخارجية، وأيضاً تطوير وتنفيذ برامج التأهيل المناسبة للمسنين لتحقيق الاستفادة من قدراتهم وامكانياتهم.



وخلال الزيارة، تبادل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية مع كبار السن التهاني بالعيد السعيد، مطمئناً على أوضاعهم الصحية والمعيشية وما يتلقونه من خدمات ورعاية في الدار، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا اللقاء يأتي في إطار المبادرات الاجتماعية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المتعاونة معها لإدخال السرور إلى قلوب المسنين ومشاركتهم الشخصية في مثل المناسبات البهيجة.



وفي هذا السياق، أشاد حميدان بالدور الذي يضطلع به بنك البحرين الوطني ومساهماته الداعمة للجهود الحكومية لتحقيق التنمية على أساس مفهوم التكافل الاجتماعي، والاسهام في دعم خدمات المؤسسات الاجتماعية لتقوم بمهامها الإنسانية وتقديم أفضل الخدمات لمساعدة أفراد المجتمع على أداء دورهم بفاعلية أكثر كأفراد وكمشاركين في بناء المجتمع، حيث تعد دار بنك البحرين الوطني للمسنين ضمن الأندية النموذجية التي تكفل البنك ببنائها منذ العام 1985م وتجهيزها وتهيئة مرافقها من أجل تقديم مختلف أوجه الرعاية والحماية اللازمة لكبار السن، منوهاً في هذا السياق ببرنامج الهبات والتبرعات الذي بدأ بنك البحرين الوطني العمل به منذ العام 1980م، والذي يأتي انطلاقاً من إيمان البنك بدوره الإنساني في خدمة المجتمع ودعم المؤسسات الخيرية.



كما أثنى سعادة الوزير على جهود الكوادر العاملة في دار بنك البحرين الوطني للمسنين وتفانيهم في تقديم خدمات الرعاية النوعية واللازمة لهم، داعياً إياهم إلى مواصلة تميزهم وعطائهم في تقديم الخدمات لهذه الشريحة العزيزة، مؤكداً في هذا الإطار حرص الحكومة الموقرة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمسنين على أكمل وجه وبما يعزز من جودة حياة المسن وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والطبية وتوفير العيش الكريم لهم.



وقد تضمن برنامج الزيارة فقرات ومسابقات ترفيهية قدمها شباب جمعية الحورة والقضيبية الخيرية، بمصاحبة العروض الشعبية لفرقة "الليوة" التي قدمت عروضها الفنية المتميزة في أجواء من البهجة مشاركة منها في احياء هذه المناسبة السعيدة.













ع.ر/و.ش



بنا 1002 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/21 - 15 : 01 PM