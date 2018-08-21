جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهنئة من رئيس مجلس النواب بحلول عيد الأضحى المبارك المنامة في 21 أغسطس/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعرب فيها معاليه عن خالص تبريكاته وتهانيه لجلالة الملك المفدى ، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على جلالته وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة من معالي رئيس مجلس النواب ضمنها خالص تهانيه وتبريكاته، داعيا المولى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مملكة البحرين بمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة من معالي رئيس مجلس النواب، عبر فيها عن خالص تهانيه وتبريكاته، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مملكة البحرين بمزيد من النمو والرخاء.



ع.ر/و.ش



بنا 0715 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/08/21 - 21 : 10 AM