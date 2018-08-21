تحذيرات من امطار غزيرة وانهيارات طينية مع اقتراب الاعصار "سولك" جنوب اليابان طوكيو في 21 أغسطس/ بنا / اقترب الاعصار "سولك" من جزر اليابان الجنوبية اليوم الثلاثاء مع تحذير سلطات الطقس من انهيارات طينية وامطار غزيرة ورياح قوية.



وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية أن يقترب الإعصار، من جزيرة أمامي أوشيما والجزء الجنوبي من كيوشو مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن العاصفة قد تولد موجات يصل ارتفاعها إلى 11 مترا وتسبب امطارا غزيرة في المنطقة.



وأوضحت انه من المتوقع هطول امطار يصل منسوبها إلى 400 ملليمتر في منطقة جزيرة امامي اوشيما وجنوبي كيوشو وما يصل الى 250 ملليمترا في جزيرة شيكوكو الجنوبية الغربية بحلول ظهر غدا الاربعاء.











و.ش



بنا 0620 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/08/21 - 57 : 09 AM