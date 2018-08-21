تعرض الحي الدبلوماسي في كابول لهجوم بالصواريخ كابول في 21 أغسطس/ بنا / تعرض الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الثلاثاء لهجوم بالصواريخ خلال إلقاء الرئيس أشرف غني كلمة بمناسبة عيد الأضحى.



ووفقا لتقارير إعلامية، فإنه لا توجد أي دلائل أولية عن وجود ضحايا، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الالمانية.



وكان غني أعلن أمس الأول الأحد في خطاب متلفز وقفا مشروطا لإطلاق النار يمتد لثلاثة أشهر، رغم الهجمات الكبرى التي شنتها الحركة مؤخرا.



و.ش



بنا 0615 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/08/21 - 54 : 09 AM