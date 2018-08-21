مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/21 - 54 : 08 AM
المنامة في 21 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الثلاثاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.
/جلالة المـلك المفدى يتبادل التهـاني بـالعـيد مع خـادم الحـرمين وأمـير الكـويت وملـك الأردن ونــائـب رئــيـس الإمـارات وولـــي عـهد أبوظــبي وأمـــير الــمــنطقة الــشرقية.
/جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني بعيد الأضحى.
/جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني بالعيد من قادة الدول العربية والإسلامية.
/سمو رئيس الوزراء يتبادل التهاني بالعيد مع القيادة الكويتية.
/سمو محافظ الجنوبية يطلع على الجاهزية الأمنية لكل المناطق ومصليات المحافظة.
/وزير الخارجية: لن ينسى الحجاج الدعاء للشعب الايراني المستضعف والصابر.
/وزير الكهرباء يطلع وفدًا من النواب الأمريكي على مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة.
/وكيل التعليم والمناهج: إجراءات دقيقة للتأكد من صحة المؤهلات العلمية.
/النيابة العامة: لم نتلق بلاغات بشأن الشهادات التعليمية المزورة.
/إطلاق نار على السفارة الأمريكية في أنقرة ولا إصابات.
/عمران خان يعد بالتغيير في أول خطاب بعد توليه منصبه.
/ضيوف الرحمن أدوا الركن الأعظم في الحج ونفروا إلى مزدلفة.
/خبراء أمنيون يحذرون في الكونجرس: شبكات إيرانية إرهابية نائمة في الداخل الأمريكي.
و.ش
بنا 0548 جمت 21/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/21 - 00 : 10 AM