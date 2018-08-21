مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 21 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الثلاثاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.



/جلالة المـلك المفدى يتبادل التهـاني بـالعـيد مع خـادم الحـرمين وأمـير الكـويت وملـك الأردن ونــائـب رئــيـس الإمـارات وولـــي عـهد أبوظــبي وأمـــير الــمــنطقة الــشرقية.

/جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني بعيد الأضحى.

/جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني بالعيد من قادة الدول العربية والإسلامية.

/سمو رئيس الوزراء يتبادل التهاني بالعيد مع القيادة الكويتية.

/سمو محافظ الجنوبية يطلع على الجاهزية الأمنية لكل المناطق ومصليات المحافظة.

/وزير الخارجية: لن ينسى الحجاج الدعاء للشعب الايراني المستضعف والصابر.

/وزير الكهرباء يطلع وفدًا من النواب الأمريكي على مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة.

/وكيل التعليم والمناهج: إجراءات دقيقة للتأكد من صحة المؤهلات العلمية.

/النيابة العامة: لم نتلق بلاغات بشأن الشهادات التعليمية المزورة.

/إطلاق نار على السفارة الأمريكية في أنقرة ولا إصابات.

/عمران خان يعد بالتغيير في أول خطاب بعد توليه منصبه.

/ضيوف الرحمن أدوا الركن الأعظم في الحج ونفروا إلى مزدلفة.

/خبراء أمنيون يحذرون في الكونجرس: شبكات إيرانية إرهابية نائمة في الداخل الأمريكي.





و.ش



بنا 0548 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/08/21 - 00 : 10 AM