الطقس في البحرين: حار خلال النهار

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2018/08/21 - 44 : 08 AM
المنامة في 21 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 29 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 75 %،و الصغرى 15%.
ن.ع/و.ش
بنا 0539 جمت 21/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/21 - 44 : 08 AM