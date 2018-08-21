الطقس في البحرين: حار خلال النهار المنامة في 21 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 29 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 %،و الصغرى 15%.



ن.ع/و.ش



بنا 0539 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/08/21 - 44 : 08 AM