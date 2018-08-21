العاهل المغربي يعفو عن 522 سجينا بمناسبة عيد الشباب الرباط في 20 أغسطس/بنا/ أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء اليوم عفوا عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة المغربية وعددهم 522 شخصا، وذلك بمناسبة عيد الشباب حسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.



وأشارت الوكالة إلى أن الذين استفادوا من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 453 سجينا موزعين على فئات مختلفة، وبينهم 499 سجينا تم تخفيف عقوبتهم، و3 سجناء تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد، و 69 سجينا استفادوا من العفو الملكي في حالة سراح، و العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها استافد منها 7 أشخاص، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة استفاد منها شخصين اثنين، وشخص واحد استفاد من عقوبتي الحبس والغرامة، والعفو من الغرامة استفاد منها 59 شخصا.













خ.أ



بنا 2053 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/08/21 - 02 : 12 AM