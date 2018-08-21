الهيئة العامة للإحصاء السعودية تعلن: أكثر من 37ر2 مليون حاجا أدوا الركن الخامس في الاسلام مزدلفة في 20 أغسطس/بنا/ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة للعام 1439هـ نتائج إحصاءات الحج لهذا العام 1439هـ، حيث بلغ إجمالي أعداد الحجاج (2.371.675) حاجًّا، منهم (1.758.722) حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (612.953) حاجًّا، وقد بلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1.327.127) حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1.044.548) حاجَّةً، حسب وكالة الانباء السعودية (واس).



وفيما يخص الحجاج القادمين من خارج المملكة فقد بلغ عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي (34.140) حاجًّا بنسبة 1.9 %، وبلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي ( 395.410 ) حاجًّا بنسبة 22.5 %، وبلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية (1.049.496) حاجًّا بنسبة 59.7 %، أما حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادُهم (166.083) حاجًّا بنسبة 9.5 %، وبلغ عدد حجاج الدول الأوروبية (88.601) حاجًّا بنسبة 5.0 %، بينما بلغ عدد حجاج دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا (24.992) حاجًّا بنسبة 1.4%.



وقد وصل (1.656.936) حاجًّا من الحجاج القادمين من خارج المملكة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (85.623) منهم عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (16.163) حاجًّا، وتنوعت كثافة وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية على عدة فترات زمانية، حيث وصل (557.282) حاجًّا من خارج المملكة خلال الفترة من بداية الموسم وحتى 18 من ذي القعدة، بينما وصل (744.903) حاجًّا خلال الفترة (من 19 إلى 29) من شهر ذي القعدة، واستكمل (456.537) حاجًّا وصولهم إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة (من 1 إلى 8) من شهر ذي الحجة.



وعلى مستوى حجاج الداخل والذين بلغ إجمالي عددهم هذا العام (612.953) حاجًّا، فقد بلغ إجمالي أعداد الحجاج القادمين من مدن ومحافظات المملكة (239.962)حاجًّا، وبلغ إجمالي عدد الحجاج من داخل مدينة مكة المكرمة (372.991) حاجًّا، شاملاً المقيمين فيها بصفة مؤقتة خلال موسم الحج، وبلغ عدد الحجاج غير السعوديين منهم (401.217) حاجًّا غير سعودي، فيما بلغ عدد الحجاج السعوديين منهم 211.736 حاجًّا سعوديًّا.



وقامت الهيئة العامة للإحصاء بحصر أعداد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من داخل المملكة سعوديين وغير سعوديين عن طريق مراكز إحصاءات الحج الواقعة على مداخل مكة

المكرمة، حيث بلغت نسبة الحجاج القادمين إليها من داخل المملكة عن طريق (جدة/مكة) ما نسبته (38.2%) وطريق (الشرائع/مكة) ما نسبته (29.4%)، وطريق (المدينة/مكة) ما نسبته (17.8%) وكانت بقية الطرق الثلاث الأخرى، وهي: طريق (الجنوب/مكة)، وطريق (الطائف/مكة)، وطريق (جدة/ مكة) القديم بنسبة مقدارها (14.6%).

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها لإحصاءات الحج هذا العام أن أيام السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة قد شهدتْ توافد ما نسبته(86.8%) من إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة، أما من حيث أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة هذا العام فقد بلغت (32.289) سيارة.



وفيما يخص أعداد القوى العاملة للجهات التي قدَّمت خدماتها لضيوف الرحمن هذا الموسم من كافة القطاعات فقد بلغ إجمالي عدد القوى العاملة المشاركة في خدمة الحجاج أكثر من 287.300شخص يمثلون الجهات الأمنية و الحكومية والخاصة المشاركة في تقديم أكثر من 215خدمة رئيسية وفرعية، حيث بلغ إجمالي عدد القوى العاملة التي تقدم خدمات الإشراف والمتابعة من 6 جهات 7.310 مشرفين ومشرفات، فيما بلغ إجمالي القوى العاملة التي تقدم الخدمات العامة 192.254 موظفًا وموظفةً، من 19 جهةً، وبلغ إجمالي عدد القوى العاملة في الخدمات الصحية والطبية 32.579 موظفٍ وموظفةٍ من 3 جهات، أما القوى العامة التي تقدِّم خدمات النقل والبريد والخدمات اللوجستية (الشحن، والبريد، والإمداد) فقد بلغت 47.765 موظفًا وموظفةً من 7 جهات، فيما بلغت أعداد القوى العاملة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 7.411 موظفًا وموظفةً من 4 جهات.



من جهة أخرى قدَّم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره لكافة الجهات الأمنية والحكومية التي دعمت الهيئة في تنفيذ مهمتها في إحصاءات الحج هذا العام، وأشاد بما قدَّمه أكثر من 470 باحثًا إحصائيًّا، والذين أتمُّوا مهامهم الموكَلَة إليهم في حج هذا العام بعد أن عملوا على مدار الساعة ابتداءً من غُرة هذا الشهر وحتى مغيب شمس اليوم (يوم عرفة).

وأكد الدكتور التخيفي أنَّ كافة التفاصيل الخاصة بإحصاءات الحج هذا العام 1439هـ تم نشرها بالتزامن مع هذا الإعلان عبر الخريطة الإحصائية للحج والنشرة التفصيلية لإحصاءات الحج والتي تتضمن أكثر من (40) مُخْرَجًا إحصائيًّا على موقع الهيئة الرسميwww.stats.gov.sa

بهدف توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات تفصيلية ودقيقة عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج؛ لتساعد وتدعم كافة أجهزة الدولة المعنية في برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، شاملةً كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والأمنية والغذائية، وخدمات النقل والمواصلات، وذلك من خلال استخدام سلسلةٍ زمنيةٍ لبياناتٍ دقيقةٍ عن أعداد الحجاج، وتقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجاج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام، ودراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مدينة مكة

المكرمة والمشاعر المقدسة، وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك، إضافةً إلى دعم الباحثين والدارسين والمستفيدين الآخرين المهتمين بهذا المجال، وتقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج، والتعرف على التغير الحادث لطريقة القدوم.



وتتضمن النشرة والخريطة الإحصائية بياناتٍ ومعلوماتٍ شاملةٍ ودقيقةٍ عن أعداد الحجاج حسب طرق وأيام قدومهم، وتحتوي على عددٍ من الجداول الرئيسة، والرسوم البيانية، منها: أعداد الحجاج من الداخل حسب الجنس وطريق القدوم، وتوافد الحجاج السعوديين حسب طريق القدوم، والحجاج غير السعوديين من الداخل مصنفين حسب الجنس والجنسية، والحجاج غير السعوديين من الداخل مصنفين حسب طريق القدوم وحسب جنسياتهم، ومقارنة أعداد الحجاج غير السعوديين من الداخل بين عامي 1438هـ و1439هـ حسب جنسياتهم، وأعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة حسب نوع السيارة وتاريخ القدوم، والحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وطريقة القدوم، والحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وتاريخ القدوم، ومقارنة أعداد حجاج الخارج بين عامي 1438هـ و1439هـ حسب طريقة القدوم.

وفي ختام أعمال الهيئة العامة للإحصاء في برنامج إحصاءات الحج تقدمت الهيئة بالدعاء لله عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يوفق كافة الجهات الأمنية والحكومية، وبقية الجهات الأخرى في المملكة العربية السعودية لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لضيوف الرحمن، والخروج بإذن الله تعالى بموسم حج آمن ومتميز.



خ.أ



بنا 2034 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/20 - 48 : 11 PM