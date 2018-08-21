جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة المنامة في 20 أغسطس/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فيما يلي نصها :



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



أتشرف أن أرفع إلى جلالتكم خالص التهاني والتبريكات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالتكم بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يحفظ جلالتكم ويديم عليكم موفور الصحة والعافية وطول العمر.



علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة



نائب رئيس مجلس الوزراء







ع إ ح/خ.أ



بنا 1927 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/08/20 - 36 : 10 PM