الأمم المتحدة تدعو إلى تمويل توريد وقود الطوارئ لمنع وقف الخدمات المنقذة للحياة في غزة الأمم المتحدة في 20 أغسطس/بنا/ دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، الجهات المانحة إلى تمويل توريد وقود الطوارئ على الفور للحيلولة دون وقف الخدمات الأساسية في قطاع غزة بالكامل.



وقال في بيان صحفي "إن الخدمات المنقذة للحياة في القطاع تعتمد بشكل كبير على وقود الطوارئ الممول من المانحين، مشيرًا إلى أن مخزون هذا الوقود آخذ في النفاد، مبينًا أن الأمم المتحدة ستوفر آخر ما تبقى لها من إمدادته خلال الأيام القليلة المقبلة".



وأضاف ماكغولدريك "بدون تأمين الأموال اللازمة لتمكين تقديم إمدادات الوقود بصورة متواصلة، فسوف يُجبر مقدمو الخدمات على تعليق عملياتهم، أو تقليصها إلى حد كبير، بدءاً من مطلع شهر سبتمبر، وهو ما يحمل في طياته عواقب خطيرة محتملة".



وذكر البيان الصحفي "أن وقود الطوارئ، الذي تورده الأمم المتحدة، يُقدم لنحو 250 منشأة من منشآت الصحة والمياه والصرف الصحي لتشغيل المولدات، التي لا يستغنى عنها في ظل أزمة الطاقة المزمنة في غزة" مضيفا " "أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة عرضة لخطر فيضان مياه الصرف الصحي، في حال نفاد الوقود في محطات ضخ مياه الصرف الرئيسية، البالغ عددها 41 محطة، في قطاع غزة".





خ.أ



بنا 1840 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/08/20 - 49 : 09 PM