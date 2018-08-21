رئيس مجلس الشورى يبعث برقية تهنئة إلى قرينة ملك البلاد المفدى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك المنامة في 20 اغسطس /بنا/ بعث معالي رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، فيما يلي نصها:









صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة المباركة وأمثالها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ البحرين من كل مكروه، وأن ينعم على سموكم بموفور الصحة والعافية.



وكل عام وسموكم بخير.







م.ف.ق/خ.أ



بنا 1948 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/08/20 - 53 : 10 PM