جلالة الملك المفدى ورئيس الوزراء و ولي العهد يتلقون تهنئة من رئيس مجلس الشورى بحلول عيد الأضحى المبارك المنامة في 20 اغسطس / بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فيما يلي نصها:



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة، وأمثالها على جلالتكم بالخير واليمن والبركات، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يبقيكم ذخراً للمملكة وقائداً لمسيرتها المباركة، وفقكم الله، وسدد على طريق الخير خطاكم.

وكل عام وجلالتكم بخير.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فيما يلي نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبات المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ البحرين من كل مكروه، وأن ينعم على سموكم بموفور الصحة والعافية.

وكل عام وسموكم بخير.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فيما يلي نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه .



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ البحرين من كل مكروه، وأن ينعم على سموكم بموفور الصحة والعافية.

وكل عام وسموكم بخير.





م.ف.ق/خ.أ



بنا 1830 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/08/20 - 58 : 09 PM