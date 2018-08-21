جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني بعيد الاضحى المبارك مع اخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة وامراء الدول الشقيقة المنامة في 20 أغسطس/ بنا / جرت اتصالات هاتفية هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكل من اخوانه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود امير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.



وتم خلال هذه الاتصالات تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين وعلى شعوب هذه الدول الشقيقة باليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتقدم.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1810 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/08/20 - 16 : 09 PM