النيابة العامة تؤكد انها لم تتلق أي بلاغات في هذه الفترة بشأن تزوير أي شهادات المنامة في 20 أغسطس/ بنا / أكدت النيابة العامة أنها لم تتلق اي بلاغات بشأن ما تم نشره اليوم من أخبار ومعلومات في إحدى الجرائد المحلية تحت عنوان (( التربية تحيل مزوري شهادات الى النيابة العامة)).



وأوضح السيد احمد القرشي القائم بأعمال المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام أن النيابة العامة لم تتلق اي بلاغات بشأن هذه الواقعة خلال الفترة الحالية وحتى تاريخه، وذلك أن النيابة العامة لم يسبق لها أن احيل اليها اي بلاغات في هذا الخصوص سوى مُنذ خمس سنوات حيث كانت قد تلقت من وزارة التربية والتعليم بلاغاً ضد احدى الجامعات الخاصة بتهم التزوير في المحررات الرسمية وهي شهادات التصديق الصادرة عن التعليم العالي وكذلك ارتكاب تزوير في محررات خاصة هي كشوفات درجات الطلبة واستعمال تلك المحررات المزورة، وقد باشرت النيابة إجراءات التحقيق بها وتم إحالة هذه الواقعة الى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بمعاقبة مرتكبيها.



ونوه القرشي بأنه إذا ما احيلت اي بلاغات جديده بشأن أي واقعة فسوف تقوم النيابة العامة فورا باتخاذ إجراءاتها القانونية حيالها وحيال من يثبت تورطه في ارتكابها وتقديمه للمحاكمة الجنائية لمعاقبته.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1743 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/08/20 - 49 : 08 PM