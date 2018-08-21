سمو رئيس الوزراء يتبادل التهاني مع القيادة الكويتية‎ المنامة في 20 أغسطس/ بنا / جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء و أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة اليوم ، عبر فيه سمو رئيس الوزراء عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. فيما أعرب صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة، داعيا الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها بالخير ومزيد من الرفعة والتقدم.



كما جرت اتصالات هاتفية مماثلة بين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر و أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد واخيه سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح وأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث تبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بحلول عيد الاضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، فيما عبر سموهم عن شكرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، على مشاعر سموه الأخوية الصادقة داعين الله عز وجل أن يمتع سموه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على سموه وشعب البحرين بالخير والبركة.



ع إ ح/ع ذ



بنا 1719 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/08/20 - 48 : 09 PM