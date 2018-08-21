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سمو رئيس الوزراء يتبادل التهاني مع نائب رئيس الوزراء العماني‎
2018/08/20 - 23 : 08 PM
المنامة في 20 أغسطس/ بنا / جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وأخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاضحى المبارك، سائلين سموهما المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على البلدين وشعبيهما الشقيقين وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير والمسرات. كما تم خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات البحرينية العمانية وسبل تطوير ودعم التعاون الثنائي ببن البلدين في مختلف المجالات.

ع إ ح/ع ذ

بنا 1717 جمت 20/08/2018


عدد القراءات : 67         اخر تحديث : 2018/08/20 - 24 : 08 PM
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