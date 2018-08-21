جلالة الملك المفدى يتبادل تهاني عيد الاضحى المبارك مع خادم الحرمين الشريفين وامير الكويت وملك الاردن و نائب رئيس دولة الامارات وولي عهد أبوظبي المنامة في 20 أغسطس/ بنا / جرت اتصالات هاتفية هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكل من اخوانه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة.



وتم خلال هذه الاتصالات تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين وعلى شعوب هذه الدول الشقيقة باليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتقدم.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1630 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2018/08/20 - 45 : 07 PM