جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون برقيات تهنئة من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وكبار المسئولين والمواطنين في المملكة المنامة في 20 أغسطس/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى، واصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسئولين في المملكة والوجهاء والاعيان واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس البلدية والمحافظين وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والاندية الرياضية والمواطنين.



وقد عبر الجميع في برقياتهم عن اطيب تهانيهم وخالص تمنياتهم لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله العلي القدير ان يعيدها على جلالته اعواما عديدة بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بتحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة وعلى الامتين العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات.



وتلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى واصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسئولين في المملكة والوجهاء والاعيان واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس البلدية والمحافظين وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والاندية الرياضية والمواطنين، الذين رفعوا اسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة الجليلة، داعين المولى العلي القدير ان يعيدها على سموه بدوام الصحة والسعادة وعلى المملكة وشعبها العزيز باضطراد الرفعة والتقدم والرقي وعلى كافة العرب والمسلمين باليمن والخير والمسرات.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى واصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسئولين في المملكة والوجهاء والاعيان واعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية والمحافظين وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والاندية الرياضية والمواطنين ، حيث عبروا عن اطيب التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الملكي ولي العهد بهذه المناسبة السعيدة، مبتهلين الى الباري عز وجل ان يعيدها على سموه بدوام الصحة والسعادة وعلى مملكتنا الغالية بتحقيق المزيد من التقدم والنماء وعلى جميع العرب والمسلمين بالخير والبركات.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1620 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/08/20 - 29 : 07 PM