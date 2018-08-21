سمو ولي العهد يتلقى برقيات تهنئة من اشقاء جلالة الملك المفدى المنامة في 20 أغسطس/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك من كل من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى ال خليفة رئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفة وزير شئون الديوان الملكي أعربوا فيها عن خالص التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الملكي ولي العهد بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يعيدها على سموه بوافر الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز وشعب البحرين الوفي باضطراد التقدم والازدهار.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1618 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/08/20 - 29 : 07 PM