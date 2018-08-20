رئيس جنوب السودان يصدر أوامره بإطلاق سراح 21 سجينا سياسيا جوبا في 20 أغسطس/بنا/ أطلقت السلطات الأمنية في دولة جنوب السودان اليوم سراح 21 سجينا سياسيا، وذلك بعد توقيع اتفاق سلام في وقت سابق من هذا الشهر مع زعيم المتمردين الدكتور رياك مشار، وجاء اطلاق سراح المسجونين بعد الاوامر التي أصدرها رئيس جنوب السودان سلفا كير اليوم الاثنين.



وفي هذا السياق قالت ليليان ألبينو أكول نائبة وزير الإعلام في تصريحات صحفية "تم اليوم الإفراج عن المعتقلين السياسيين كإيماءة للسلام في البلاد"، ورفضت الكشف عن هوياتهم بشكل محدد.



وجاء أطلاق سراح المسجونين السياسين أثر الاتفاق الذي عقد بين الحكومة والمعارضة في اتفاق سلام نهائي في وقت سابق من هذا الشهر بوقف الحرب وارساء السلام، بعد أسابيع من المفاوضات وسنوات من العنف في الدولة الأحدث في العالم.



وبموجب الاتفاق الجديد، يتم تشكيل حكومة انتقالية مع إعادة مشار إلى منصبه كنائب للرئيس. وانهارت العديد من الاتفاقات السابقة بعد أن أخفقت الأطراف المتحاربة في احترام وقف إطلاق النار.







خ.أ



بنا 1548 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/08/20 - 57 : 06 PM