أكثر من 24 مليون مكالمة ناجحة محلياً ودولياً في اليوم الثامن من ذي الحجة بمكة المكرمة عرفات في 20 أغسطس/بنا/ أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية اليوم "أن المكالمات الناجحة محلياً ودولياً تجاوزت الـ (24) مليون مكالمة، ومعدل مؤشر نجاح المكالمات تجاوز الـ 99 %".



وحسب وكالة الانباء السعوية (واس) أن الهيئة أوضحت في إحصائيتها الخاصة بأداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم الثامن من ذي الحجة 1439هـ ، أن حجم تنزيل البيانات وصل إلى الـ (1467) تيرابايت ، بالإضافة إلى أن سرعة التنزيل للإنترنت قد بلغت (24 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن (94%) مقارنة بالعام الماضي ، فيما بلغت سرعة الرفع حوالي (11 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن (42%) مقارنة بالعام الماضي.



وأضافت الهيئة "أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات في مكة المكرمة خلال يوم الثامن من ذي الحجة ، بلغ (301 ميجابايت) متجاوزاً ضعف معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (150ميجابايت)"، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، انستغرام).





خ.أ



بنا 1509 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/08/20 - 24 : 06 PM