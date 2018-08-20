منظمة الصحة العالمية تعرّب عن القلق تجاه الأوضاع الصحية في أدلب السورية جنيف في 20 أغسطس/ بنا / ناشدت منظمة الصحة العالمية الجهات المانحة توفير 11 مليون دولار امريكي، لتقديم الرعاية الصحية المنقذة للحياة في عدد من المحافظات كأدلب وحلب وحماه وذلك مع تصاعد النزاع في شمال غرب سوريا.



وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم " أن مئات الآلاف من المدنيين في تلك المناطق قد يتم تهجيرهم ومعظمهم تم تشريده وتهجيره من قبل"، معربة عن القلق تجاه ما وصفته بالوضع المرعب في أدلب ، حيث نزح اكثر من نصف مليون شخص منذ يناير 2017 ، ويعيش العديد من النازحين في ملاجئ مؤقتة مكتظة وتزداد معدلات سوء التغذية الحاد، دون رعاية صحية او مياه صالحة للشرب أو صرف صحي، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض المعدية، فضلاً عن ان انخفاض معدلات التغطية بالتلقيحات قد يؤدي الى تفش جديد للامراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات مثل شلل الاطفال.



وأوضحت المنظمة " أن الأوضاع الصحية في شمال غرب سوريا تتدهور، وأنه إذا لم يتوفر التمويل اللازم فان أكثر من مليوني شخص عالقين على خطوط إطلاق النار، لن يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية الاساسية، خاصة بعد تدمير اكثر من نصف المرافق الطبية في سوريا، مما يضع الملايين من السوريين المستضعفين في خطر متزايد".





خ.أ/ع ذ



بنا 1414 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/08/20 - 24 : 05 PM