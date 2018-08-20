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السعودية تدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في نيجيريا واسبانيا
2018/08/20 - 03 : 05 PM
الرياض في 20 أغسطس / بنا / اعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا على قرية في شمال شرق نيجيريا، ومركز للشرطة شمال شرق إسبانيا.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة، ومملكة إسبانيا الصديقة في محاربة العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.
وختم المصدر تصريحه بتقديم تعازي المملكة لأسر الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية ومملكة إسبانيا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.


ع ذ

بنا 1353 جمت 20/08/2018


عدد القراءات : 43         اخر تحديث : 2018/08/20 - 03 : 05 PM
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