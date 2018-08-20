عدد ضئيل من اللاجئين في ألمانيا مُنحوا حق اللجوء دون وجه حق بون في 20 أغسطس/بنا/ ذكرت صحيفة ألمانية أن غالبية قرارات اللجوء الإيجابية التي تمت مراجعتها، كشفت أن اللاجئين كانوا يستحقون منح حق اللجوء بالفعل، وذلك استناداً إلى إحصائيات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.



أفادت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) في تقرير نشرته اليوم الاثنين " أن تدقيقات داخلية في المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بيّنت أن غالبية اللاجئين الذين تمت مراجعة ملفات لجوئهم كانوا يستحقون حق اللجوء بالفعل".



وبحسب التقرير فإن 99.3 بالمائة من ملفات اللجوء التي تمت مراجعتها، كان أصحابها يستحقون الحصول على حق اللجوء، بينما تم سحب حق اللجوء من 0.7 بالمائة من الحالات للأشخاص الذين "لا يستحقون اللجوء"، بعد مراجعة أكثر من 43 ألف قرار إيجابي للجوء في النصف الأول من عام 2018، وفقاً لجواب وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من البرلمانية عن حزب اليسار أولا يلبكه.



وقالت يلبكه للصحيفة إن "الأطراف السياسية تحاول أن تعطي انطباعاً بأن هناك أوجه قصور أمنية في عمل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين"، مؤكّدة أن ذلك: "غير صحيح أبداً"، مشيرة إلى وجود "عدد كبير" من طلبات اللجوء المرفوضة دون وجه حق، والتي "تحتاج إلى التصحيح من قبل المحاكم".



خ.أ



بنا 1340 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/08/20 - 56 : 04 PM