وزير العمل يتسلم نسخ من مؤلفات الكاتب صالح حسين المنامة في 20 أغسطس / بنا / تسلم وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، كتاب "الحوكمة في الشركات الحكومية"، ونسخة من إصدار"نظام حوكمة الجمعيات الخيرية" للكاتب صالح حسين، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الثقافية والاجتماعية التي أصدرها الكاتب، حيث أثنى حميدان على جهود الكاتب في إعداد هذه الإصدارات والمطبوعات، متمنيًا أن يستفيد منها الباحثين والمهتمين، باعتبارها تشكل إثراء للمكتبة الوطنية.



ويتناول كتاب "الحوكمة في الشركات الحكومية" معلومات شاملة حول مفاهيم الحوكمة في هذه الشركات وأنواع ملكيتها، فيما تناولت سلسلة الاصدارات الأخرى مجال الحوكمة كنهج عمل يتم تطبيقه لتحقيق أفضل الممارسات العالمية، وإدارة الشركات العائلية، وكيفية معالجة القضايا التي تواجهها، بينما يتضمن كتاب "مقالات وآراء في الإدارة والقيادة والحوكمة" مجموعة من المقالات المختلفة، إضافة إلى بيان محاضرات ألقاها المؤلف في مجالات الإدارة والقيادة والحوكمة.



ومن بين المؤلفات المهداة كتاب "نادي اتحاد الريف الرياضي والثقافي" الذي يوثق مسيرة نادي اتحاد الريف منذ بداية فكرة تأسيسه والمراحل التي مر بها، وأيضاً كتاب "شهركان القرية والإنسان"، وتناوله قرية شهركان من حيث عادات وتقاليد أهلها ومرافقها ومعالمها من منازل وعيون مياه ومزارع ومساجد ومؤسسات تعليمية.



وقد أشاد حميدان بجهود الكاتب المميزة في إصدار العديد من المؤلفات الثقافية والاجتماعية التي تثري المكتبة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالدراسات العمالية ودعم مؤسسات المجتمع المدني ونظام الحوكمة لتنظيم العمل المؤسسي بالشركات الحكومية، متمنياً للكاتب التوفيق والنجاح.











أ.ا.ش/و.ش



بنا 1020 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/20 - 27 : 01 PM