الوزير ميرزا يقدم عرضًا حول مشاريع قطاع الطاقة المتجددة لوفد مجلس النواب الأمريكي المنامة في 20 أغسطس / بنا / استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، بمكتبه وفدًا رفيع المستوى من لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة السيدة ماري مارتن يرافقها عدد من المسؤولين وبحضور السيدة جودث بيكر المحلق الاقتصادي بالسفارة الأمريكية لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالوفد الزائر مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لأكثر من 200 عاماً، وقام ميرزا بتقديم عرضًا مرئيًا حول خطط ومشاريع قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والخطوات التي اتخذتها الحكومة الموقرة في مجال استدامة الطاقة والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأمريكية للمساهمة في المشاريع القائمة والمستقبلية.



كما أوضح وزير شؤون الكهرباء والماء للوفد بأن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تولي بالغ اهتمامها بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة أهدافًا وطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.



من جانبهم عبر وفد مجلس النواب الأمريكي عن بالغ سرورهم للاطلاع على تجربة مملكة البحرين وهذا التقدم الكبير الذي أحرزته في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وأكدت رئيسة الوفد بأنهم في لجنة الطاقة والتجارة التابعة لمجلس النواب الأمريكي يرغبون في تفعيل المزيد من التعاون الدولي المشترك في هذه المجالات والسعي إلى تشجيع الاستثمارات والتجارة والبحث العلمي من القطاعات الأمريكية المهتمة في ذلك، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والحفاوة، وعلى اهتمامه وتشجيعه بتعزيز آليات التعاون في المجالات التي تقع ضمن اختصاصه.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0828 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/20 - 08 : 12 PM