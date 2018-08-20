الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية رام الله في 20 أغسطس/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين ثلاثة شبان فلسطينيين من مخيم جنين وبلدة سيلة الظهر بالضفة الغربية.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم ايضا، الشاب محمد حسن عليان، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله، وفي بيت لحم اعتقلت شابا من بلدة الخضر.





وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح لوكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم حسن صلاح (22 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.



يشار الى ان بلدة الخضر تتعرض في الآونة الأخيرة إلى تصعيد واضح من قبل قوات الاحتلال، من خلال الاقتحامات المتكررة، يرافقه دهم للمدارس، واعتقال لعدد الشبان.



و.ش



بنا 0723 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/20 - 29 : 10 AM