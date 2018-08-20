ارتفاع عدد قتلى انهيار جسر مدينة جنوى الإيطالية إلى 43 شخصا جنوى في 20 أغسطس/ بنا / ارتفع عدد ضحايا انهيار الجسر في مدينة جنوى الإيطالية إلى 43 شخصا، عقب عثور عمال الإنقاذ على 3 جثث لأشخاص من أسرة واحدة تحت الركام.



وقالت سلطات مدينة جنوى إن الجثث عثر عليها في سيارة دفنت تحت ألواح خرسانية، بعد 5 أيام من انهيار قطاع طوله 200 متر من جسر موراندي في وقت الذروة المرورية.



وأضافت سلطات مدينة جنوى أن 9 أشخاص ما زالوا في المستشفى بينهم أربعة في حالة حرجة، وفق روسيا اليوم.



من جهتها تعهدت شركة "أوتوستراد"، التي كانت تدير الجسر، بتخصيص نصف مليار يورو لإعادة بناء الجسر وتأسيس صناديق لمساعدة عائلات الضحايا ومن تركوا منازلهم جراء الانهيار وأعمال إعادة البناء.



وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على صفحته على "فيسبوك": "الحكومة خصصت أيضا 32 مليون يورو.. الآن نتوقع أن تسير الأمور بسرعة وأن يحصل الأشخاص الذين اضطروا لترك منازلهم على مكان للإقامة".





و.ش



بنا 0638 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/20 - 57 : 09 AM