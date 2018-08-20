إطلاق نار على السفارة الأمريكية في تركيا من دون وقوع اصابات اسطنبول في 20 أغسطس/ بنا / وقع إطلاق نار على مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة في وقت مبكر من اليوم الاثنين بحسب قناة "سي إن إن ترك" التلفزيونية.

وأطلقت الرصاصات من مركبة متحركة لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات وفر المهاجم من دون ان يتم تحديد هويته.



وأصبحت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة متوترة على نحو متزايد خلال الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد الخلاف التجاري والدبلوماسي مما زاد من المشاكل الاقتصادية في تركيا.



وترفض تركيا الإفراج عن قس أمريكي معتقل بتهمة التجسس واتهامات متعلقة بالإرهاب، في حين أن الدولتين قد فرضتا تعريفات جمركية على بعضهما البعض.



وفقدت الليرة أكثر من 35 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.



و.ش



بنا 0554 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/20 - 11 : 09 AM