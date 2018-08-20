مقتل 10 اشخاص جراء زلزال ضرب جزيرة لومبوك الاندونيسية الليلة الماضية جاكرتا في 20 أغسطس/ بنا / قتل نحو 10 أشخاص فيما تضرر عدد كبير من المنازل بعد أن ضرب زلزال جديد، بلغت قوته 9ر6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة لومبوك الاندونيسية الليلة الماضية.



وجاء الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الأحد بعد أسبوعين من زلزال مدمر أودى بحياة مئات الأشخاص وتشريد أكثر من 400 ألف شخص في جزيرة لومبوك السياحية الشهيرة.



وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو إن خمسة أشخاص قتلوا في جزيرة سومباوا المجاورة، كما أصيب 24 شخصا على الأقل، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.



واوضح إن "المواطنين كانوا في العراء وفي ملاجئ مؤقتة بعد الزلازل السابقة عندما وقع الزلزال، ما أدى إلى تجنب العديد من الوفيات".



وأضاف أن الكهرباء انقطعت عن لومبوك بالكامل بعد الزلزال مما جعل من الصعب تقييم حجم الضرر وتم تسجيل ما لا يقل عن سبع هزات ارتدادية.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا على بعد 62 كيلومترا شمال شرق مدينة ماتارام.





و.ش



بنا 0544 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/08/20 - 58 : 08 AM