مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/20 - 47 : 08 AM
المنامة في 20 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاثنين بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة.
وفيما يلي ابرز العناوين...
/سمو رئيس الوزراء: اعادة تشكيل لجنة الاعتماد الاكاديمي والتحقق من الشهادات الوهمية.
/سمو رئيس الوزراء: جاحد من ينكر دور السعودية في خدمة الحجاج.
/سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد والملازم عبد الله السيد عطية.
/وزارة التربية تحيل مزوري شهادات الى النيابة العامة.
/وزير التربية يعلـن: توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن الشهادات الوهمية أعطت الوزارة الصلاحيات الكاملة.
/وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي رئيس جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
/إدارة الأرصاد الجوية: الطقس سيكون مستقرًا خلال عيد الأضحى المبارك.
/"التخطيط العمراني": 182 طلبا لمشاريع خاصة منذ مطلع 2018.
/الأشغال تصدر 344 رخصة تحويلات مرورية خلال النصف الأول.
/وكيل شئون البلديات: انتهاء المرحلة الأولى من تشجير تقاطع الفاروق في سبتمبر المقبل.
/قناة الجزيرة تحت طائلة قانون "العميل الاجنبي" الامريكي.
/شكوى ضد قطر بالأمم المتحدة بعد منعها مواطنيها من اداء الحج.
/وصول مليوني حاج الى منى قبيل الصعود الى عرفة.
/أمطار ورياح شديدة على المشاعر المقدسة.
/اليمن: لقاء المتمردين الحوثيين بـ«نصرالله» دليل عبث «حزب الله» بأمننا.
/آلاف الهنود عالقون في فيضانات كيرلا وحصيلة الضحايا ترتفع.
/السفارة الأمريكية في بغداد اكتشفت خططا لاختطاف مواطنين أمريكيين من قبل فصائل مسلحة تابعة لإيران.
/طائرة إماراتية لإغاثة منكوبي الفيضانات في السودان.
/هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مصر.
و.ش
بنا 0528 جمت 20/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/20 - 47 : 08 AM