مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 20 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاثنين بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة.



وفيما يلي ابرز العناوين...



/سمو رئيس الوزراء: اعادة تشكيل لجنة الاعتماد الاكاديمي والتحقق من الشهادات الوهمية.

/سمو رئيس الوزراء: جاحد من ينكر دور السعودية في خدمة الحجاج.

/سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد والملازم عبد الله السيد عطية.

/وزارة التربية تحيل مزوري شهادات الى النيابة العامة.

/وزير التربية يعلـن: توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن الشهادات الوهمية أعطت الوزارة الصلاحيات الكاملة.

/وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي رئيس جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

/إدارة الأرصاد الجوية: الطقس سيكون مستقرًا خلال عيد الأضحى المبارك.

/"التخطيط العمراني": 182 طلبا لمشاريع خاصة منذ مطلع 2018.

/الأشغال تصدر 344 رخصة تحويلات مرورية خلال النصف الأول.

/وكيل شئون البلديات: انتهاء المرحلة الأولى من تشجير تقاطع الفاروق في سبتمبر المقبل.

/قناة الجزيرة تحت طائلة قانون "العميل الاجنبي" الامريكي.

/شكوى ضد قطر بالأمم المتحدة بعد منعها مواطنيها من اداء الحج.

/وصول مليوني حاج الى منى قبيل الصعود الى عرفة.

/أمطار ورياح شديدة على المشاعر المقدسة.

/اليمن: لقاء المتمردين الحوثيين بـ«نصرالله» دليل عبث «حزب الله» بأمننا.

/آلاف الهنود عالقون في فيضانات كيرلا وحصيلة الضحايا ترتفع.

/السفارة الأمريكية في بغداد اكتشفت خططا لاختطاف مواطنين أمريكيين من قبل فصائل مسلحة تابعة لإيران.

/طائرة إماراتية لإغاثة منكوبي الفيضانات في السودان.

/هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مصر.





و.ش



بنا 0528 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/08/20 - 47 : 08 AM