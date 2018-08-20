الطقس في البحرين:حار مع بعض السحب نهارا وحسن عند المساء المنامة في 20 أغسطس/ بنا / افادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس في البحرين اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله تعالى حارًا مع بعض السحب ويتحول إلى حسن عند المساء.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا، تقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد عند المساء.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية و الصغرى 28 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، و الصغرى 20%.



ن.ع/و.ش



بنا 0509 جمت 20/08/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/08/20 - 00 : 09 AM