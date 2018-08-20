الولايات المتحدة تؤيد عرض الرئيس الافغاني لوقف إطلاق النار مع (طالبان) لثلاثة أشهر واشنطن في 19 أغسطس/بنا/ أكدت الولايات المتحدة الامريكية دعمها للعرض الذي قدمه الأحد الرئيس الأفغاني أشرف غني لحركة (طالبان) لوقف إطلاق النار بين الطرفين لمدة ثلاثة أشهر، داعية الحركة المتمردة لإلقاء السلاح والجلوس إلى طاولة الحوار.



وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن "الولايات المتّحدة ترحّب بإعلان الحكومة الأفغانية عن وقف لإطلاق النار مشروط بمشاركة حركة طالبان"، مضيفا "نحن وشركاؤنا الدوليون نؤيّد مبادرة الشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية وندعو طالبان الى المشاركة فيها".



وشدّد الوزير الأميركي على أن "الولايات المتحدة تؤيّد عرض الرئيس غني بإجراء محادثات معمّقة مع جدول أعمال يتفّق عليه الطرفان. نحن نبقى على استعداد لدعم وتسهيل والمشاركة في مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان".



وكان غني قال في كلمة بثها التلفزيون "أعلن من جديد وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من غد (الإثنين) حتى عيد المولد النبوي شرط أن تقوم طالبان بالأمر نفسه".



وتابع بومبيو في بيانه "نحن، على غرار المجتمع الدولي، نأمل بأن يتمكن الأفغان من الاحتفال بعيد الأضحى في سلام هذا العام، بدون خوف".







خ.أ



بنا 2123 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/20 - 31 : 12 AM