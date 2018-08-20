رئيس الوزراء الباكستاني يتعهد بمعالجة التحديات التي تواجهها بلاده إسلام في 19 أغسطس/بنا/ تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بمعالجة التحديات التي تواجهها بلاده، وتحويلها إلى رفاهية إسلامية من خلال إصلاحات شاملة في مختلف مجالات الحياة.



وأعلن في أول كلمة وجهها إلى الشعب الباكستاني عن عدد من التدابير التي تهدف إلى التقشف ، والتخلص من القروض، وتعبئة الموارد المحلية والإصلاحات في قطاعات التعليم والصحة والزراعة.



وقال إن نضاله السياسي يهدف إلى إقامة دولة رفاهية تتبع المبادئ الدينية الإسلامية لتحقيق التقدم والازدهار لباكستان.



وبيّن أن أكبر تحدي تواجهه باكستان هو الأزمة الاقتصادية حيث تجاوز حجم القروض أكثر من 95 مليار دولار، تضطر باكستان على الحصول على قروض جديدة لسداد فوائد القروض السابقة.



وتعهد خان بإجراء إصلاحات في جميع مجالات الحياة لاسيما القضاء والتعليم والصحة ومعالجة أزمة الطاقة وإقامة سدود مائية جديدة .



خ.أ



بنا 1942 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/19 - 49 : 10 PM