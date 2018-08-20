السعودية: تجربة فنية ناجحة في مجازر مشروع (المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي) قبل يوم النحر الأراضي المقدسة 19 أغسطس / بنا / نفذ مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) صباح اليوم الأحد، تجربة فنية ناجحة شملت المجازر النموذجية الثمان التابعة له.



وأشار المشرف العام على المشروع الأستاذ رحيمي أحمد رحيمي بأن "التجربة هدفت إلى التأكد من الجاهزية التشغيلية للمجازر قبل البدء الفعلي من يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة".



وقال رحيمي " تم بنجاح ولله الحمد ذبح حوالي 8 آلاف رأس من الأغنام في مختلف مجازر المشروع، والتأكد من جاهزية مراحل العمل خطوة بخطوة، حيث تمت العملية وفق منهجية الخطة التشغيلية المقررة لموسم حج 1439هـ".



وشاركت جميع فرق العمل المعنية بفاعلية كبيرة لتنفيذ التجربة الفنية، والتي اتسمت بالدقة والسرعة العالية مع تطبيق جميع معايير الجودة والمواصفات التي وضعتها إدارة المشروع.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1852 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/19 - 44 : 10 PM