بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم بأهمية الدمج..أ.د.حمزة: جامعة البحرين مستعدة لتهيئة جميع الإمكانيات لتسهيل دراسة الطلبة الصمّ المنامة في 19 أغسطس/ بنا/ أكد رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة استعداد الجامعة لتوفير جميع خدمات الدعم والمساندة للطلبة من ذوي الإعاقة، بمختلف أنواعها، ومنها إعاقة الصمم، مشيراً إلى توفر البنى التحتية، والكوادر المؤهلة للرد على استفساراتهم وتوجيههم طوال فترة وجودهم في جامعة البحرين، وأن مزيداً من المعلومات والايضاحات حول البرامج المقترحة سيتم تقديمها في يوم التهيئة (12 و13 سبتمبر) المقبل وبحضور معلمي لغة الإشارة.



جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الجامعة اليوم الأحد مع الطلبة الصم المدموجين بمدارس وزارة التربية والتعليم والذين أنهوا دراستهم الثانوية مع نهاية العام الدراسي 2017/2018 وأكملوا متطلبات التخرج بنجاح، الراغبين في اكمال دراستهم الجامعية بجامعة البحرين على نفقة الوزارة، بهدف الاستماع للطلبة وأولياء أمورهم والرد على استفساراتهم بخصوص الخدمات التعليمية الجامعية والدعم الذي سيتم تقديمه للطلبة، وذلك بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي.



وقد رحّب رئيس الجامعة بالطلبة وأولياء امورهم، وأبدى استعداد الجامعة لاحتضان هذه الفئة من الطلبة وتوفير فرص التعليم والتخصصات المناسبة لهم ولاحتياجاتهم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم التي ستوفر معلمي لغة إشارة للطلبة الدارسين في الجامعة طوال فترة دراستهم.



وقد تم خلال اللقاء الاستماع للطلبة وأولياء أمورهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول الدراسة الجامعية والبرامج المقترحة وأدوات التقييم ووسائل الدعم التي ستقدم لهم، وقد شكر أولياء الأمور والطلبة رئيس جامعة البحرين والمسؤولين في القطاعات المختلفة بالجامعة على هذا اللقاء وعلى فرص توفير البيئة المحفزة والمناسبة لالتحاقهم والدراسة بالجامعة.



حضر اللقاء عميد القبول والتسجيل بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور عبدالرحيم محمد عباس، والقائم بأعمال مدير دائرة الخدمات والتنمية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة بالجامعة حنان يوسف المالكي، ومدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم خالد السعيدي، ومدير إدارة شؤون المنظمات واللجان بالوزارة كفاية حبيب العنزور، وعدد من أخصائيي الوزارة.









ع.ر/خ.أ



بنا 1632 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/08/19 - 52 : 07 PM