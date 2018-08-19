وزير العدل يتسلم أطروحة دكتوراه الحمادي حول الحماية الجنائية للشهود المنامة في 19 أغسطس/بنا/ أستقبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمكتبه المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، حيث قدم إليه نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها مؤخراً بتقدير امتياز من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بعنوان (الحماية الجنائية للشهود – دراسة تحليلية مقارنة).



وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها الدكتور أحمد الحمادي في إعداد هذه الرسالة القيمة وما اشتملت عليه من بحث ومحتوى علمي، مؤكداً أن هذه الدراسات العلمية تشكل عامل إثراء للباحثين والمتخصصين في المجالات ذات الصلة.



ع إ ح/خ.أ



بنا 1631 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/08/19 - 44 : 07 PM