أمانة العاصمة تزين شوارعها استقبالا لعيد الأضحى المبارك المنامة في 19 أغسطس / بنا / أكملت أمانة العاصمة تجهيزاتها عيد الأضحى المبارك المتعلقة بتزيين شوارع وتقاطعات العاصمة الرئيسية، وذلك ابتهاجاً بالعيد المبارك وتفاعلاً مع المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين من السياح.



وزينت أمانة العاصمة الشوارع والنصب التذكارية والبوانيش في المنطقة بالإنارة الليلية ومصابيح الزينة؛ وذلك ابتهاجًا بقدوم هذه المناسبة السعيدة، في إطار حرصها المستمر على مشاركة المواطنين المناسبات الدينية كافة العزيزة على قلوب الجميع.

وقد ركزت أمانة العاصمة على إبراز المجسمات والنصب التذكارية والنوافير في الشوارع الرئيسة بأنواع مختلفة من شبكات الانارة الليلية؛ لإعطاء الليل طابعًا جماليًا متميزًا.



وقامت الأمانة بتثبيت أكثر من 50 اعلان تهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك للقيادة الرشيدة ولشعب مملكة البحرين وزوارها، في عدد من شوارع العاصمة الرئيسية، أبرزها شارع الفاتح، وشارع الملك فيصل، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان.



ومن ضمن استعدادات العاصمة، كشفت الأمانة عن عمليات تنظيف ساحات المساجد التي تقام فيها صلاة العيد، مثل مسجد الفاتح ومسجد أبو بكر وجامع رأس رمان وجامع القضيبية ومساجد المدن والقرى بالعاصمة. فضلا عن تخصيص عدد من المفتشين للعمل على نوبتين صباحية ومسائية أيام العيد المبارك، لمتابعة الشوارع الرئيسية والحدائق والسواحل والمماشي العامة.

وحرصت الأمانة إلى توفير فرق طوارئ لأي حدث طارئ قد يحدث أثناء إجازة العيد، بالتنسيق مع وزارة الداخلية على مدار ٢٤ ساعة، مع استمرار الأعمال اليومية لتنظيف جميع مناطق ومدن وقرى العاصمة.



ودعت أمانة العاصمة المواطنين والمقيمين بالاستمتاع والمحافظة على الحدائق والمماشي والسواحل خلال إجازة العيد، متمنية لشعب مملكة البحرين عيدا سعيدا، واجازة ممتعة، اعاده الله عليكم باليمن والبركات





ع إ ح/خ.أ



بنا 1630 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/19 - 43 : 07 PM