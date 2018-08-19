الطقس المتوقع في البحرين ليوم غد الاثنين حسن، ولكنه حار مع بعض السحب خلال النهار المنامة في 19 أغسطس/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع من الساعة السادسة مسا ء اليوم الأحد وحتى الساعة السادسة من مساء الغد سيكون حسن، ولكنه حار مع بعض السحب خلال النهار.



الرياح شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 44 م الصغرى 28 م.



الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 20%.



شرزق الشمس الساعة 05:12 صباحا.. وغروبها في الساعة 06:10 مساءا.









خ.أ



بنا 1529 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/08/19 - 33 : 07 PM