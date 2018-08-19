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الطقس المتوقع في البحرين ليوم غد الاثنين حسن، ولكنه حار مع بعض السحب خلال النهار
2018/08/19 - 33 : 07 PM
المنامة في 19 أغسطس/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع من الساعة السادسة مسا ء اليوم الأحد وحتى الساعة السادسة من مساء الغد سيكون حسن، ولكنه حار مع بعض السحب خلال النهار.

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 44 م الصغرى 28 م.

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 20%.

شرزق الشمس الساعة 05:12 صباحا.. وغروبها في الساعة 06:10 مساءا.




خ.أ

بنا 1529 جمت 19/08/2018


عدد القراءات : 50         اخر تحديث : 2018/08/19 - 33 : 07 PM
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