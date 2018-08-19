لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الخامس عشر

المنامة في 19 أغسطس/ بنا/ عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الخامس عشر برئاسة الدكتور حميد أحمد حسين، وعضوية السيد عبدالله أحمد الدرازي، والسيدة وداد رضي الموسوي بمقر المؤسسة بضاحية السيف.



حيث استعرضت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها التي اتخذتها في اجتماعاتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراء، كما وحرصت اللجنة على متابعة ما تم بشأن مقترحها السابق لعقد فعالية الطاولة المستديرة حول الأشخاص المصابين بالتوحد، بهدف تسليط الضوء على ما يتوفر من خدمات لهذه الفئة والخروج بالتوصيات اللازمة من أجل ضمان حصولهم على جميع حقوقهم على قدم المساواة.



وناقشت اللجنة عدد من المواضيع التي تندرج تحت اختصاصاتها وقررت التواصل مع الجهات المعنية للحصول على معلومات بشأنها.





ن.ف/خ.أ



بنا 1408 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/08/19 - 08 : 06 PM