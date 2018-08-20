الدفاع المدني السعودي: خطة متكاملة لنشر التوعية الوقائية وسط الحجاج بعدة لغات، منذ دخولهم الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم

منى في 19 أغسطس / بنا/ أكد مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج لشؤون السلامة اللواء عبدالرحمن الحسيني "أن المديرية العامة للدفاع المدني أعدت خطة متكاملة لنشر التوعية الوقائية وسط الحجاج بعدة لغات، منذ دخولهم الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية التي تتناول إرشادات لضيوف الرحمن للحفاظ على سلامتهم، مشدداً "أن التوعية الوقائية تعتبر من المهام الرئيسية للمديرية وتعنى بها كثيراً"، مبيناً أن "الخطة تستهدف كذلك العاملين في خدمة الحجاج بشكل، من خلال مختلف وسائل الإعلام المتاحة".



وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) أوضح اللواء الحسيني أن "الدفاع المدني نفذت الكثير من الزيارات للأماكن التي بتواجد فيها الحجاج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل مؤسسات الطوافة والشؤون الصحية والقطاع الخاص وكل ماله علاقة بخدمة الحاج، وذلك عن طريق محاضرات يقدمها متخصصين لشرح أعمال السلامة والإرشادات التي يجب أن يتبعها الحاج وذلك أثناء موسم الحج، وخاصة السلامة أثناء قيادة الدراجات النارية والإرشادات التي يجب أن يتبعها الحاج وذلك أثناء موسم الحج. إضافة إلى المحاضرات التوعوية في مجال السلامة للجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن".



وأضاف الحسيني أن "خطة التوعية الوقائية تضمنت كذلك توزيع المطبوعات والمنشورات وملصقات المواد التوعوية، في كافة مناطق الحج والطرق المؤدية إليها"، موكدا أن جهود التوعية الوقائية امتدت إلى أماكن سكن الحجاج عن طريق عرض الأفلام وبث الرسائل التوعوية من خلال مشغلي الاتصالات والاستفادة من شاشات العرض في المشاعر المقدسة وبأكثر من لغة ، كما تم التنسيق مع شركات المصاعد لعمل زيارات دورية للمنشآت التي يقومون بصيانة معداتها مع القيام بتقديم محاضرات لتوعية الحجاج بطرق استخدام المصاعد للحد من المخاطر والحوادث لاقدر الله".



من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للتوعية الوقائية بالدفاع المدني العقيد سعد القحطاني "أن الدفاع المدني قام موسم حج هذا العام بطباعة (180) ألف بوستر توعوي بمقاس A4 وطباعة (30) ألف بوستر (70 في 50 سم) تحتوي على مواد توعوية لنشر التوعية الوقائية بين الحجاج بعدة لغات"، مضيفا " تم هذا العام طباعة لوحات جديدة بمقاسات كبيرة وضعت هذا العام على مراكز الدفاع المدني المتواجدة في المشاعر بعبارات توعوية كبيرة باستطاعة الحاج أن يراها من مسافات بعيدة، هذه الرسائل أعدت بـ(6 ) لغات مختلفة كما تم استخدام لغة الترميز، خاصة في اللوحات الكبيرة لكي يتم إيصال الرسالة إلى الحاج بطريقة مباشرة من عن طريق الصورة، وذلك من خلال استخدام رموز (صح أو خطأ) لتعريفهم بالسلوك الصحيح والسلوك الخاطئ".



وتابع بقوله "كما تم إنتاج أفلام توعوية وتزويد عدداً من الجهات الإعلامية بنسخة منها لبثها في موسم الحج، بالإضافة إلى الدور الفاعل الذي تقوم به الإدارة العامة للعلاقات والإعلام من خلال بث هذه الرسائل والمواد عبر منصات المديرية العامة للدفاع المدني في مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني مشيراً إلى استخدام (10) شاشات إلكترونية موزعة في كافة المشاعر لنشر عبارات التوعية إضافة إلى منطقة الشميسي والحرم المكي الشريف".



ولفت العقيد القحطاني أن الدفاع المدني خصص هذا العام مركزاً توعوياً دائماً في الحرم المكي يتم من خلاله توزيع المطبوعات التوعوية للحجاج الخاصة بإتباع إرشادات السلامة، كما تم إنشاء معرض توعوي بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.





خ.أ



بنا 1406 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/08/19 - 02 : 06 PM