سمو محافظ الجنوبية يؤكد على أهمية الفعاليات الدينية والثقافية المنامة في 19 أغسطس/ بنا/ أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية حرص المحافظة على إقامة الفعاليات الدينية والثقافية لمختلف الفئات العمرية من أهالي المحافظة الجنوبية، مشدداً سموه على أهمية الفائدة العلمية والمعرفية التي تسعى المحافظة لإيصالها من خلال فعالياتها المستمرة.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو محافظ المحافظة الجنوبية لمعرض رحلة الحج الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بمجمع الواحة بالرفاع.



وقد أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة خلال الجولة، التي قام بها سموه في المعرض بالمعلومات القيمة وأسلوب العرض الذي يعتمد على التفاعل بين العارضين والزوار في شرح مناسك الحج مما يعزز من ترسيخ المعلومات لدى الأطفال والناشئة بأسلوب مبسط، مشدداً سموه على أهمية إقامة الفعاليات الدينية والتثقيفية لتعزيز القيم الدينية ومفاهيم الإسلام السمحة لدى الأطفال والناشئة.







ن.ف/خ.أ



بنا 1338 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/08/19 - 08 : 05 PM