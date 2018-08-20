الجزائر وموريتانيا تفتحان أول معبر على الحدود بينهما الجزائر في 19 أإسطس/بنا/ فتحت الجزائر وموريتانيا الأحد أول معبر على الحدود بينهما منذ استقلالهما يهدف إلى بعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة، حسبما أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي بعد تدشين الموقع بحضور نظيره الموريتاني احمدو ولد عبد الله.



وكان وزيرا داخلية البلدين وقعا في العاصمة الموريتانية نواكشوط في نوفمبر 2017 اتفاقا يقضي بفتح أول نقطة عبور على الحدود بينهما منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي، موريتانيا في 1960 والجزائر في 1962.



وقال الوزير الجزائري في تندوف بعد تدشين المعبر "ننتظر الكثير من هذا المعبر الحدودي لا سيما لبعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة خدمة للطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين".



ودعا بدوي الذي نقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحاته، رجال الأعمال والمستثمرين الى "تكثيف المعاملات الاقتصادية" من اجل "تنمية المناطق الحدودية"، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدية لتحقيق هذا المسعى.



والحدود الجزائرية الموريتانية التي يناهز طولها 460 كلم هي الاقصر لكل من البلدين الشاسعين.



خ.أ



بنا 1331 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/08/19 - 05 : 05 PM