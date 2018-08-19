المحافظة الشمالية تستضيف فريق العمل المشترك لتطوير حديقة الدراز المنامة في 19 أغسطس/ بنا / استضافت المحافظة الشمالية صباح اليوم اجتماعًا بحضور مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة، وبحضور كل من دري الأتاسي ونجاد الأتاسي ممثلين عن نادي روتاري العدلية، وذلك للتباحث حول مشروع المرحلة الثانية من تطوير حديقة الدراز.



وأكد سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور في بداية الاجتماع، على التعاون المتبادل بين المحافظة وبلدية المنطقة الشمالية ومؤسسات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني، مهنئًا المهندسة الفضالة بالثقة الملكية السامية بتعيينها مديرًا عامًا للبلدية، كما أثنى على الدور الذي يلعبه نادي روتاري العدلية في خدمة شرائح المجتمع ضمن برامج تنمية متنوعة على مستوى العالم، لا سيما في حالات الكوارث والأزمات، وهي أدوار تتكامل لتصل إلى دعم برامج الأمم المتحدة.



واستعرض العصفور ما تم تنفيذه لتطوير مدخل وحديقة الدراز منذ شهر فبراير من العام 2016 ، حيث كانت فكرة الانطلاق هي تطوير المواقع وتنميتها وفق حاجة الناس إليها، وتمثل حديقة الدراز مساحة وموقعًا استراتيجيًا، موضحًا أن هناك داعمين من القطاع الخاص على استعداد للتعاون من أجل إكمال مشروع تطوير الحديقة، وقدم المشرف على تنفيذ المشروع – إداري مكتب المحافظة السيد جهاد جعفر النيسر استعراضًا حول إعادة تأهيل الحديقة جراء عمليات التخريب في العام 2011، فيما نوه العصفور إلى حاجة الحديقة إلى إعادة تطوير البنى التحتية ودعم روتاري العدلية في التبرع بتقديم ألعاب الأطفال، وتنشيط لجنة أصدقاء الحدائق بالتعاون مع الجمعية الأهلية، ونادي الاتفاق الثقافي والرياضي، وإعادة الحديقة إلى سابق طبيعتها لمساهمتها كمتنفس للأهالي وخصوصًا كبار السن منهم وتنمية الأكشاك وجعلها مصدر رزق لذوي الاحتياجات الخاصة.



من جانبها أكدت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة على التعاون بين كل الجهات التي تسعى لتطوير البيئة، مشيدةً بجهود المحافظ وكوادر المحافظة، وكذلك مثنيةً على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق الاستدامة في برامج التطوير، وعبرت عن كامل الاستعداد للتعاون، ذلك أن الاهتمام بالتشجير يأتي في قائمة الأولويات لجماليات المشهد وإزالة التلوث البصري، وتحسين الشوارع حسب الإمكانيات.



وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين المحافظة والبلدية وروتاري العدلية لمتابعة خطوات المرحلة التالية من تطوير حديقة الدراز، والتعرف على مراحل العمل التي تجري حاليًا وتفاصيلها ثم وضع تصور لتطوير موقع الألعاب في الحديقة.







ن.ف/خ.أ



بنا 1310 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/19 - 17 : 04 PM