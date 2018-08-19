ناصر بن حمد يشيد بفوز (بنت حوار) في سباق أمريكا للفروسية

المنامة في 19 أغسطس / بنا / أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بالنتيجة المشرفة التي حققتها الفرس (بنت حوار) للمالك فوزي ناس في سباق أمريكا للفروسية وحصولها على المركز الأول في السباق على الرغم من المنافسة القوية التي شهدها الشوط، وأوضح سموه أن حصول الفرس (بنت حوار) على المركز الأول في السباق يعطينا الدافع الكبير لمواصلة دعم رياضات الفروسية التي تحظى برعاية مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتأكيد على المكانة المتميزة التي تتمتع بها مملكة البحرين في المشاركات الخارجية.





وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهاني للمالك فوزي ناس على هذا الانجاز، وقال سموه أن هذا الفوز لم يأتي من فراغ إنما جاء بعمل متقن ومميز من الفريق الذي دائماً ما عودنا على الظهور المشرف في المشاركات الخارجية ويحرص دائماً على بذل الجهود من أجل الظفر بالمراكز الأول والصعود على منصة التتويج، مشيراً سموه إلى أن رياضات الفروسية أصبحت ذات علامة فارقة في المشاركات الخارجية في ظل الانجازات العديدة التي تحققت في الفترة الماضية.



وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود التي بذلها الفريق الفني للفريق وحرصهم على تقديم أفضل المستويات والخروج بالنتائج الايجابية التي تعطينا الدافع لمواصلة بذل الجهود لتحقيق المزيد من الانجازات في المشاركات القادمة.



واستطاعت الفرس (بنت حوار) البالغة من العمر 3 سنوات من تحقيق المركز الأول في الشوط الثامن بزمن وقدره دقيقة واحدة وثانيتين و60 من أعشار الثانية وحصلت على جائزة مالية قيمتها 42 ألف دولار أمريكي.



وتعود (بنت حوار) للمالك سـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والمدرب بريندان والمربي كاتيريش.



وكانت الفرس (بنت حوار) شاركت في بريطانيا مرتين وفي دبي مرتين وحققت المركز الثاني في سباق دبي، إضافة إلى مشاركتين في أمريكا وحصلت على المركز الأول في المشاركة الأخيرة.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1439 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/08/19 - 59 : 05 PM