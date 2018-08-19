بنك الإسكان يعقد الجمعية التأسيسية لاتحادي الملاك في مشروعي (دانات الرفاع) و(دانات السيف)

المنامة في 19 أغسطس/ بنا/ في إطار حرص سعادة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر على تنفيذ التوجيهات الحكومية الرشيدة، عبر تجسيد الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتلبية الاحتياجات السكنية لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، فقد بات السكن العمودي هو الحل الأمثل والأكثر نموذجية لتحقيق هذه الغاية، حيث برزت أهمية إنجاح تجربة السكن العمودي من خلال تأصيل دور اتحاد الملاك، وخلق الوعي بالتشريعات القانونية الصادرة في شأنه.



ومن هذا المنطلق، فقد دعا بنك الإسكان ملاك الوحدات العقارية ضمن مشروعي (دانات الرفاع) و(دانات السيف) إلى عقد اجتماعي الجمعية التأسيسية لاتحاد الملاك لكل مشروع على حدى، وقد أوضح المعنيين بالبنك للملاك خلال الاجتماعين المنعقدين في بنك الإسكان للملاك مسؤوليات الملاك وواجباتهم، وكيفية تأسيس الاتحاد والتزامات أعضاءه، فضلاً عن دور مجلس إدارته ومسؤوليات مدير إدارة اتحاد الملاك، وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون رقم (27) لسنة 2017 الصادر بشأن تنظيم القطاع العقاري.



وقد أسفر اجتماعي الجمعيتين العموميتين عن تعيين 5 أعضاء لعضوية مجلس إدارة كل مشروع بالتزكية، علماً بأن مشروع (دانات السيف) يتشكل من اتحادين منفصلين نظراً لحجم المشروع العام، ولتطوير المشروع على هيئة مجمعين سكنيين.



كما تجدر الإشادة بملاك المشروعين من الحضور لما أبدوه من ايجابية وحسٍ بالمسؤولية، وحرصً ملموس على تأسيس الاتحاد ومباشرة مهامه وصلاحياته، بما يعكس وعيهم وثقافتهم بمدى أهمية هذا الاتحاد ودوره في ضمان حسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة ومناطق المنفعة، تأكيداً للدور المتنامي للاتحاد وما يكفله من تحقيق للحياة المريحة في ربوع المشروع.



ويأتي إنشاء اتحاد الملاك عملاً بأحكام المادة رقم (62) من القانون أعلاه والتي حددت شروط إنشاءه ونفاذ عضوية أعضاءه وماهيه تكوينه والأحكام المتعلقة به بما يكفل حماية حقوق ملاكه.



ومن الجدير بالذكر، بأن لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية أعضاءه ويمثله أمام الجهات المعنية مدير إدارته، ويهدف الاتحاد لخدمة الصالح العام من خلال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة للمشروع حفاظاً على سلامته، وكذلك يسعى إلى تدعيم الروابط الإيجابية وثقافة التعايش المشترك فيما بين الملاك.



وشيد بنك الإسكان مشروع (دانات الرفاع) والكائن في الرفاع الشمالي على مساحة بناء إجمالية تبلغ 23.816 متر مربع تتشكل من 3 مبانٍ بارتفاع 6 طوابق تتضمن 84 شقة ومحلين تجاريين، فضلا عن مشروع (دانات السيف) بمجمعيه الكائن في منطقة كرباباد، حيث يحوي المجمع الأول منه على 3 مبانٍ بمساحة بناء إجمالية 13378.29 متر مربع بارتفاع 4 طوابق تتضمن52 شقة، أما المجمع الثاني من المشروع يحوي 7 مبانٍ بمساحة إجمالية تبلغ 3086.8 متر مربع يتضمن 112 شقة إضافة إلى 7 محلات تجارية.





ن.ف/خ.أ



بنا 1306 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/08/19 - 13 : 04 PM