سمو رئيس الوزراء يوجه بشأن ما أثير حول الشهادات

المنامة في 19 أغسطس/ بنا/ وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر مجلس التعليم العالي ولجانه المختصة في الاعتماد الأكاديمي إلى التحقق من المعلومات، التي أثيرت بشأن الشهادات التي تمنح من جامعات وهمية أو غير معترف بها من خارج البحرين، والتأكد من عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو لمراكز على رأس عملهم أو مواقعهم الوظيفية، وأن يتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في هذا الشأن، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير النظم الإدارية والفنية المعمول بها بشأن اعتمادية الشهادات ومراجعتها وإعادة تقييهما دورياً.



ن.ف/خ.أ



بنا 1303 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/08/19 - 11 : 04 PM